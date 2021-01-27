Вакцина для України. Коли і яким препаратом почнуть робити щеплення

З лютого в Україні має початися вакцинація від коронавірусу. На першому етапі щеплення отримають групи ризику. Згідно з планом уряду, до кінця 2022 року безкоштовно вакцинують не менше 50% населення. При цьому також буде можливість зробити щеплення за власні кошти. Детально про запуск вакцинації - в матеріалі РБК-Україна.

Що відомо про старт вакцинації

Україна повинна увійти в список країн першої хвилі розподілу вакцин за механізмом COVAX. Відповідне рішення очікується до 1 лютого.

У разі його прийняття, вже в лютому від 100 до 200 тисяч доз препарату BioNTech/Pfizer надійдуть в Україну. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що всі необхідні документи для цього подані.

Президент Володимир Зеленський анонсував запуск вакцинації в лютому. Він повідомив, що найближчим часом до України надійде 1 млн доз вакцини. Як зазначив глава держави, це препарат провідного міжнародного виробника, але деталі не уточнив.

Національний план вакцинації

27 січня Верховна рада розгляне законопроект про Національний план вакцинації проти коронавірусу.

Документ передбачає розробку планів вакцинації окремо для кожного регіону, визначення пріоритетних груп для вакцинації, графіків поставок і розподілу препаратів, впровадження електронного реєстру вакцинації населення, призначення відповідальних.

Програма дій щодо вакцинації населення також передбачає організацію логістики. На засіданні парламенту у вівторок глава Кабміну Денис Шмигаль повідомив, що на даний момент сформовано склад 500 мобільних бригад, які задіють на першому етапі вакцинації.

Для транспортування препаратів з умовами зберігання при особливо низьких температурах будуть залучати приватні фармацевтичні компанії.

Жодна з вакцин не пройшла реєстрацію в Україні

Запуск вакцинації в Україні неможливий без попередньої державної реєстрації препарату. При цьому для дозволу використання існуючих вакцин необхідне прийняття нового закону.

Жоден з розроблених препаратів від коронавірусу в світі ще не пройшов повний цикл випробувань. Вакцинація в Європі, США почалася в режимі екстреного застосування.

В Україні такий режим не передбачений, в зв'язку з чим було розроблено законопроект №4613, який надає право на прискорену державну реєстрацію препарату при відповідності ряду умов.

Так, вакцина підлягає прискореній держреєстрації в Україні, якщо дозвіл на її екстрене використання отримано в США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді, Китаї, Індії або країнах Євросоюзу.

Таким чином для вакцинації в Україні можуть дозволити препарати Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. Розгляд законопроекту у ВР планується на 28 січня.

Хто отримає щеплення від COVID-19 в першу чергу

Вакцинація в Україні буде проходити в кілька етапів. Згідно з планом Міністерства охорони здоров'я, першими мають отримати щеплення пріоритетні групи населення:

медпрацівники;

військовослужбовці;

соцпрацівники;

особи, які проживають в установах по довгостроковому догляду, і працівники таких установ;

особи від 60 років;

службовці ДСНС, Нацполіціі, Нацгвардії, СБУ, ЗСУ, МВС;

працівники сфери освіти;

особи з хронічними захворюваннями;

люди, які знаходяться в місцях позбавлення волі та слідчих ізоляторах і працівники цих установ.

Перший етап передбачає вакцинацію осіб з критичним рівнем інфікування - медики, що працюють з інфікованими COVID-19.

На другому етапі отримають щеплення військовослужбовці та інші категорії медпрацівників. Далі передбачається вакцинація осіб з групи ризику за віком і з супутніми захворюваннями.

Всього протягом 2021-2022 планується вакцинувати не менше 50% населення.

Де і як будуть робити щеплення

У МОЗ розповіли, що вакцинація від COVID-19 буде проводитися в кабінетах щеплень при амбулаторіях і центрах первинної медико-санітарної допомоги.

Крім того, будуть працювати спеціальні мобільні бригади. Вони будуть виїжджати в медустанови і організовані колективи (школи, підприємства). Мобільна бригада зможе робити близько 100 щеплень на добу, а в стаціонарних кабінетах доступність вакцини буде вищою.

Варто зазначити, що курс вакцинації від коронавірусу передбачає введення двох доз препарату.

COVID-паспорти

Запис про щеплення від COVID-19 будуть робити в електронній системі охорони здоров'я України. До 10 лютого триває її тестування.

Уряд також розглядає можливість введення свідоцтва міжнародного зразка після курсу вакцинації. Воно буде генеруватися з електронної системи. Отримати COVID-паспорт можна буде у сімейного лікаря.

Коли можна буде зробити платне щеплення

Як заявили в МОЗ, можливість зробити щеплення за власні кошти в українців з'явиться не раніше другого півріччя 2021, оскільки держава зацікавлена ​​в безкоштовній вакцинації для всіх категорій населення.

У той же час прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що комерційна вакцинація може проходити паралельно з державною. Після того, як препарати будуть офіційно зареєстровані для використання в Україні, приватні компанії також отримають можливість завозити їх в країну.

Процес закупівлі вакцини можуть спростити

Кабмін затвердив документи, які дозволять здійснювати закупівлю препаратів від коронавірусу без зайвих законодавчих бар'єрів.

Це Договори керованого доступу (Managed Entry Agreements), які дозволяють вступати в прямі переговори з виробниками оригінальних інноваційних лікарських засобів для їх закупівель. Такий механізм застосовується в США, Великобританії, Франції, Польщі, Італії та інших країнах.

Раніше уряд прийняв рішення, що процесом придбання вакцини від COVID-19 для України буде займатися міжнародна компанія Crown Agents.

Варто зазначити, що перший контракт на закупівлю вакцини для України був укладений з китайський виробником Sinovac Biotech. Перша партія складе 700 тисяч доз і надійде відразу після реєстрації препарату.