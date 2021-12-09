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Вакцинації недостатньо. Румунія оновила правила в'їзду на територію країни

Автор: Ольга Белей

Румунія оновила правила в'їзду на територію країни в умовах пандемії COVID-19. Тепер від в'їжджаючих вимагатимуть не тільки сертифікат про вакцинацію, а й ПЛР-тест.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

"У період з 00:00 10.12.2021 року по 24: 00 08.01.2022 року, в'їзд на територію Румунії, без необхідності проходження 14-денної ізоляції за домашньою/задекларованою адресою, можливий тільки для осіб, які крім сертифіката, мають довідку про негативний результат тесту RT-PCR на зараження вірусом SARS-CoV-2", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначають, що тест повинен бути проведений не більше ніж за 48 годин до в'їзду на територію Румунії.

Нагадаємо, уряд Румунії послабив COVID-обмеження на період Новорічних та різдвяних свят. Планується скасувати нічну комендантську годину для невакцинованих і дозволити відвідувати торгові центри і готелі тим, хто має негативні тести, а не тільки для вакцинованих і тих, хто одужав.

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