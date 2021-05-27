Вакцинація від COVID-19 в Індії доступна не всім: відомі причини

В Індії вакцинація від коронавірусу доступна не всім. Люди відчувають нерівність у розподілі вакцини.

В Індії доступ до охорони здоров'я недоступний для бідного населення. І це все більше турбує експертів. Вони кажуть, що нерівність у розподілі вакцин може перешкодити і без того складній боротьбі з коронавірусом в Індії.

"Неправильна вакцинація ризикує продовжити пандемію в Індії", - сказав директор-засновник Duke Global Health Innovation Center в Університеті Дьюка в Північній Кароліні Крішна Удаякумар.

На його думку, зниження бар'єрів для найбільш вразливих груп населення має бути в пріоритеті.

Незважаючи на те, що кампанія вакцинації в Індії почалася ще в січні, в країні повністю вакциновано лише 3% населення (42 мільйони осіб).

Уряд країни дозволив вакцинуватися всьому дорослому населенню Індії з 1 травня, це призвело до того, що вакцини стало недостатньо для всіх бажаючих.Також влада Індії змінила свою політику і щодо того, хто може отримувати безкоштовні вакцини.

"Вони виділили собі половину щеплень в країні і заявили, що дасть безкоштовні уколи фронтовикам і тим, хто старше 45 років", - йдеться в повідомленні.

Також влада заявила, що окремі штати і приватні лікарні могли б укласти угоди з виробниками вакцин для другої дози щеплень. Це призвело до того, що людей просять заплатити до 20 доларів за щеплення.

Підхід влади до вакцинації позначається на бідних штатах. Наприклад, багато хто навіть не можуть зареєструватися на щеплення. Реєстрація через державний сайт - англійською мовою. А англійська мова і доступ до Інтернету доступні не всьому населенню.