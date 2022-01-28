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Вакцинація від COVID: бустерну дозу отримали вже близько 300 тисяч українців

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Україна, П'ятниця 28 січня 2022 08:22
Вакцинація від COVID: бустерну дозу отримали вже близько 300 тисяч українців Фото: бустерну дозу отримали вже близько 300 тисяч українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали понад 80 тисяч людей. Загалом в країні вже вакциновано понад 30 млн осіб, з яких близько 300 тисяч - пройшли ревакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 27 січня в Україні 81 098 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 185 людей, другу дозу - 27 228 людей, додаткову дозу - 705 людей, а бустерну - 24 980.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 278 387 людей. З них отримали першу дозу - 15 278 385 людей, отримали дві дози - 14 576 722 людини, додаткову дозу - 15 626 людей, а бустерну - 296 099. Загалом проведено 30 166 832 щеплення.

Нагадаємо, уряд вдвічі скоротив мінімальний термін отримання бустерної дози вакцини від COVID-19. Відтепер її рекомендують робити з 90-го дня.

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