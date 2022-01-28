Вакцинация от COVID: бустерную дозу получили уже около 300 тысяч украинцев
В Украине за минувшие сутки прививку от коронавируса получили более 80 тысяч человек. Всего в стране уже вакцинировано более 30 млн человек, из которых около 300 тысяч - прошли ревакцинацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Статистика за сутки
За вчера, 27 января в Украине 81 098 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 28 185 человек, вторую дозу - 27 228 людей, дополнительную дозу - 705 человек, а бустерную - 24 980.
В целом в Украине
С начала вакцинальной кампании привито 15 278 387 человек. Из них получили первую дозу - 15 278 385 человек, получивших две дозы - 14 576 722 человека, дополнительную дозу - 15 626 человек, а бустерную - 296 099. Всего проведено 30 166 832 прививки.
Напомним правительство вдвое сократило минимальный срок получения бустерной дозы вакцины от COVID-19. Отныне ее рекомендуют делать с 90-го дня.