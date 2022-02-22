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Вакцинація від COVID. Кількість щеплених в Україні різко зросла після вихідних

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу понад 56 тисяч людей. При цьому ще днем раніше кількість добових щеплень складала 17 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 21 лютого 56 726 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 443 людини, другу дозу - 26 027 людей, додаткову дозу отримали 350 людей, а бустерну - 14 906 людей.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 695 806 людей, з них отримали першу дозу - 15 695 804 людини, отримали дві дози - 15 148 026 людей, додаткову дозу - 26 860 людей, а бустерну - 683 414 людей. Загалом проведено 31 554 104 щеплення.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я України назвали регіони з найменшою кількістю вакцинації населення.

Також в МОЗ розповіли, чи можна стати донором крові після COVID-вакцинації.

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