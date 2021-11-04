Вакцинація від COVID в регіонах: лідери та аутсайдери за кількістю щеплень
З початку кампанії з вакцинації від коронавірусу в Україні вже зробили понад 18,5 млн щеплень. Беззаперечним лідером є Київ, аутсайдером - Луганська область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи РНБО.
Регіони-лідери за кількістю зроблених щеплень від СOVID-19:
- Київ - 2 394 229 (перша доза - 1 310 097, друга - 1 084 132)
- Дніпропетровська область - 1 730 307 (перша доза - 1 031 880, друга - 698 427)
- Харківська область - 1 295 662 (перша доза - 756 070, друга - 539 592)
- Львівська область - 1 174 182 (перша доза - 711 134, друга - 463 048)
- Київська область - 1 081 507 (перша доза - 635 661, друга - 446 846)
- Одеська область -1 001 025 (перша доза - 581 666, друга - 419 359)
Області з найменшим числом зроблених щеплень від СOVID-19:
- Луганська область - 331 284 (перша доза - 194 532, друга - 136 752)
- Чернівецька область - 342 210 (перша доза - 200 123, друга - 142 087)
- Волинська область - 354 221 (перша доза - 211 213, друга - 143 008)
- Кіровоградська область - 376 161 (перша доза - 221 577, друга - 154 584)
- Закарпатська область - 395 260 (перша доза - 236 360, друга - 158 930)