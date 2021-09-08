Вакцинація хоча б однією дозою: Ляшко назвав умову роботи навчальних закладів у "жовтій" зоні

Для продовження роботи навчальних закладів за умови введення "жовтої" зони карантину повинні бути вакциновані від коронавірусу 80% співробітників хоча б першою дозою .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшка під час засідання уряду.

"Робота закладів освіти у жовтому рівні не буде обмежуватися за умови 80% вакцинованих хоча б однією дозою", - сказав Ляшко.

Він також повідомив, що більшість обмежень, які передбачені в "жовтому" та "червоному" рівні епідемічної небезпеки не будуть застосовуватися у разі, якщо будуть вакциновані колективи.

"Для жовтого рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а вже для червоного - буде потрібний повний курс щеплень", - пояснив міністр.

новина доповнюється