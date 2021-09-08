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Вакцинация хотя бы одной дозой: Ляшко назвал условие работы учебных заведений в "желтой" зоне

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Среда 08 сентября 2021 13:33
Вакцинация хотя бы одной дозой: Ляшко назвал условие работы учебных заведений в "желтой" зоне Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Для продолжения работы учебных заведений при условии введения "желтой" зоны карантина должны быть вакцинированы от коронавируса 80% сотрудников хотя бы первой дозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко во время заседания правительства.

"Работа учебных заведений в желтом уровне не будет ограничиваться при условии 80% вакцинированных хотя бы одной дозой", - сказал Ляшко.

Он также сообщил, что большинство ограничений, предусмотренных в "желтом" и "красном" уровне эпидемической опасности не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы.

"Для желтого уровня достаточно одной дозы вакцины, а уже для красного - потребуется полный курс прививок", - пояснил министр.

Ранее сообщалось, что Украина в ближайшие дни вернется в "желтую" зону карантина.

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