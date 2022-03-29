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Вакцинація від COVID під час війни. З'явилася детальна інформація що робити

Фото: Вакцинація під час бойових дій (gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

Опублікована інформація що стосується вакцинації від коронавірусу. Незважаючи на бойові дії українці можуть зробити щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsi.

Незважаючи на скасування карантинних зон на час війни, у всіх українців є можливість отримувати щеплення від коронавірусу – планову або бустерну (на жаль, крім зон активних бойових дій).

Щеплення від COVID-19 можна отримати тільки в медустановах. Перед візитом обов'язково уточніть час роботи пунктів щеплення і наявність потрібної вакцини. Це можна зробити за телефоном або безпосередньо в медзакладі. Онлайн запис поки недоступний.

Дані про вакцинацію вносяться в базу даних, а інформація про щеплення буде відображатися в особистому кабінеті в "Дії". Паперові сертифікати видаватися не будуть.

Нагадаємо, що в Україні на час воєнного стану скасовані карантинні зони.

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