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Вакцинація захищає від тяжкого перебігу при зараженні" Дельта " штамом, - ВООЗ

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Женева, Середа 18 серпня 2021 19:16
Вакцинація захищає від тяжкого перебігу при зараженні" Дельта " штамом, - ВООЗ Фото: головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан (flickr by World Health Summit )
Автор: Валерія Поліщук

Головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я Сум'я Свамінатан заявила, що вакцинація запобігає тяжкому перебігу COVID-19 і смерті від штаму "Дельта". Штам коронавірусу виявили в 148 країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання ВООЗ.

"Якщо ви подивитеся на статистику, яка нас дійсно турбує, а саме щодо важкого перебігу захворювання, госпіталізацій і смертей, то абсолютно точно, що вакцини запобігають зростанню таких випадків. Це вірно і щодо штаму "Дельта", - заявила Свамінатан.

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