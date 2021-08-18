Вакцинація захищає від тяжкого перебігу при зараженні" Дельта " штамом, - ВООЗ

Головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я Сум'я Свамінатан заявила, що вакцинація запобігає тяжкому перебігу COVID-19 і смерті від штаму "Дельта". Штам коронавірусу виявили в 148 країнах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання ВООЗ.
"Якщо ви подивитеся на статистику, яка нас дійсно турбує, а саме щодо важкого перебігу захворювання, госпіталізацій і смертей, то абсолютно точно, що вакцини запобігають зростанню таких випадків. Це вірно і щодо штаму "Дельта", - заявила Свамінатан.