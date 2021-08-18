RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вакцинація захищає від тяжкого перебігу при зараженні" Дельта " штамом, - ВООЗ

Автор: Валерія Поліщук

Головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я Сум'я Свамінатан заявила, що вакцинація запобігає тяжкому перебігу COVID-19 і смерті від штаму "Дельта". Штам коронавірусу виявили в 148 країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання ВООЗ.

"Якщо ви подивитеся на статистику, яка нас дійсно турбує, а саме щодо важкого перебігу захворювання, госпіталізацій і смертей, то абсолютно точно, що вакцини запобігають зростанню таких випадків. Це вірно і щодо штаму "Дельта", - заявила Свамінатан.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗКоронавірус "Дельта"