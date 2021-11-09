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Не вакцинувалися від COVID: у КМДА усунули від роботи 7 співробітників

Автор: Іванна Шовкун

У понеділок, 8 листопада, у Київській міській державній адміністрації (КМДА) усунули від роботи 7 співробітників, які не зробили вакцину проти COVID-19. Троє з відсторонених осіб - це працівники апарату КМДА, і ще четверо - працівники департаментів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За словами керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, на період усунення від роботи заробітна плата працівників не зберігається.

"Період усунення не увійде до страхового стажу для призначення пенсії та оплати тимчасової непрацездатності, а також не увійде до стажу, що дає право на щорічну відпустку", - розповів він.

Відсторонені співробітники зможуть повернутися до роботи після закінчення карантину або після отримання вакцинації - вони повинні будуть надати відповідні документи.

За словами Загуменного, станом на 8 листопада вакциновано майже 93% співробітників КМДА.

Чиновник зазначив, що ще 12 працівників мають довідки, що нещодавно перехворіли на коронавірус, а одна людина має протипоказання до вакцин, тому щеплення від COVID не робила.

Нагадаємо, МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим.

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КоронавірусВакцинація