Вакцинований кожен п'ятий. Експерт прогнозує просідання рівня щеплень: у чому причина

За словами експерта, наразі в Україні вакцинований практично кожен п'ятий, а принаймні одну дозу отримали 19%дорослого населення і скоро рівень вакцинації досягне 20%, але потрібно пришвидшуватися.

"Рівень вакцинації треба підвищувати до 320 тис. щеплень на добу, зараз в середньому 132 тис. на добу", - наголосив він.

Ганиченко пояснив, що зараз Україна буде входити в другі дози і це може призвести до того, що темпи вакцинації на деякий час можуть просісти.

"Велика частка других доз Moderna, які мають бути довведені вже на початку цього тижня...Тобто скоро цей вклад Moderna закінчиться і ми зможемо бачити короткострокове просідання рівня вакцинації в Україні", - додав він.