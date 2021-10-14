У вакцинованого президента Латвії виявили коронавірус

У президента Латвії Егілса Левітса виявили коронавірус. Напередодні він здав позитивний експрес-тест, і запланована на сьогодні зустріч з новим президентом Естонії Аларом Карісом не відбудеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Повідомляється, що ввечері 13 жовтня після робочого візиту до Швеції Левітс здав позитивний експрес-тест на COVID-19. Він повинен був сьогодні зустрітися з новим президентом Естонії Аларом Карісом, але зустріч буде перенесена на інший час. Замість нього в четвер з Карисом зустрінеться спікер Сейму Інара Мурнієце Зазначимо, Левітс отримав другу дозу вакцини від COVID-19 ще 30 квітня.