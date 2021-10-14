У вакцинированного президента Латвии выявили коронавирус

У президента Латвии Эгилса Левитса выявили коронавирус. Накануне он сдал положительный экспресс-тест, и запланированная на сегодня встреча с новым президентом Эстонии Аларом Карисом не состоится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Сообщается, что вечером 13 октября после рабочего визита в Швецию Левитс сдал положительный экспресс-тест на COVID-19.

Он должен был сегодня встретиться с новым президентом Эстонии Аларом Карисом, но встреча будет перенесена на другое время. Вместо него в четверг с Карисом встретится спикер Сейма Инара Мурниеце

Отметим, Левитс получил вторую дозу вакцины от COVID-19 еще 30 апреля.