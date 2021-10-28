RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У вакцинованому Моршині заявили про випадок COVID-госпіталізації

Автор: Марія Кучерявець

У курортному Моршині Львівської області, де в рамках пілотного проекту МОЗ вакцинували майже 75% населення, лише одну пацієнтку госпіталізували з коронавірусом. Хвора не отримувала щеплення від COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Руслана Ільницького, якого цитує Суспільне.

За словами міського голови, загалом у місті інфіковані коронавірусом 27 осіб, з яких 26 перебувають на лікуванні вдома.

"На сьогодні 27 хворих і з них одна літня жінка госпіталізована. Серед тої кількості хворих 10 осіб є вакциновані. Літня жінка була не щеплена. Люди, які не щеплені, важче переносять хворобу, тому бажано, щоб люди щепилися", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що першою дозою вакцини в Моршині зараз щеплено 75% людей, а повністю імунізовані - 74 %.

Нагадаємо, нещодавно в мер Моршина заявляв, що в місті немає жодного випадку COVID-госпіталізацій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львовская областьКоронавірусВакцина від коронавірусу