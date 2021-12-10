Як вакцинуватись, якщо є підробний COVID-сертифікат: алгоритм МОЗ

До медичного закладу звертались з бажанням вакцинуватися, маючи підроблений сертифікат, але медичні працівники в таких випадках змушені відмовляти людям у вакцинації. У МОЗ хочуть звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які купили підроблений COVID-документ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.
Втім, за його словами, для уникнення покарання, до цих людей висувається принципова умова - вони повинні добровільно зізнатися у скоєному та активно сприяти у розкритті правопорушення.
Ляшко озвучив алгоритм дій, якщо людина, яка має підроблений документ про вакцинацію, хоче отримати щеплення від COVID-19:
"Як учасник кримінального провадження особа має давати свідчення про джерело отримання нею підробленого СOVID-документ та своєю поведінкою всіляко сприяти у розкритті злочину", - уточнив Ляшко.
При цьому слід зауважити, що статус "учасника кримінального провадження" з людини знімається за клопотанням прокурора через суд. Саме відповідна ухвала суду є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності, яка раніше придбала документ, уточнив міністр.
Кого точно не торкнеться звільнення від кримінальної відповідальності - осіб, які виступали організаторами або брали участь у таких злочинах.