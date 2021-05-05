Як вакцинуватися публічним особам, які не встигли щепитися поза чергою: відповідь МОЗ

Публічні особи, які не встигли отримати щеплення від коронавірусу поза чергою , можуть вакцинуватися згідно з затвердженим планом. Для цього вони можуть записатися в чергу, наприклад, через портал "Дія".

За його словами, публічні особи можуть записатися у лист очікування через "Дія" (портал або мобільний застосунок) або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я за телефоном - 0 800 60 20 19.

"Хто реєструвався раніше, повторно проходити процедуру реєстрації не потрібно", - сказав санлікар.

Водночас, як заявив Ляшко, ті публічні особи, які встигли отримати перше щеплення від коронавірусу поза чергою, зможуть отримати й друге без повторної реєстрації.

Крім того, головний санлікар наголосив, що відсутність декларації з сімейним лікарем не є підставою для відмови від вакцинації.

"Якщо трапляються випадки відмови у проведенні щеплень саме через декларацію, прошу повідомляти про це контакт-центр МОЗ, і ми розглянемо кожне таке повідомлення", - додав він.