Як вакцинуватися публічним особам, які не встигли щепитися поза чергою: відповідь МОЗ
Публічні особи, які не встигли отримати щеплення від коронавірусу поза чергою, можуть вакцинуватися згідно з затвердженим планом. Для цього вони можуть записатися в чергу, наприклад, через портал "Дія".
Про це РБК-Україна розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, публічні особи можуть записатися у лист очікування через "Дія" (портал або мобільний застосунок) або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я за телефоном - 0 800 60 20 19.
"Хто реєструвався раніше, повторно проходити процедуру реєстрації не потрібно", - сказав санлікар.
Водночас, як заявив Ляшко, ті публічні особи, які встигли отримати перше щеплення від коронавірусу поза чергою, зможуть отримати й друге без повторної реєстрації.
Крім того, головний санлікар наголосив, що відсутність декларації з сімейним лікарем не є підставою для відмови від вакцинації.
"Якщо трапляються випадки відмови у проведенні щеплень саме через декларацію, прошу повідомляти про це контакт-центр МОЗ, і ми розглянемо кожне таке повідомлення", - додав він.
Нагадаємо, 16 квітня глава МОЗ скасував вакцинацію публічних осіб поза чергою залишковими дозами препарату.
А сьогодні МОЗ повідомив про знищення персональних даних публічних осіб, які не встигли отримати щеплення поза чергою. Ці публічні особи вже почали отримувати відповідні повідомлення.