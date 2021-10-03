Вакцинуйтеся або шукайте роботу: медиків Британії попередили про крайній термін щеплень

Персоналу в будинках престарілих Великобританії нагадали про крайній термін вакцинації від COVID-19, який закінчується 11 листопада. В іншому випадку їм рекомендують знайти іншу роботу.

"Якщо ви працюєте в будинку престарілих, ви працюєте з деякими з найбільш вразливих людей в нашій країні. Якщо ви не можете потурбуватися про те, щоб піти й зробити щеплення, тоді йдіть і знайдіть іншу роботу", - заявив Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід.

Він зазначив, що не розглядатиме питання про продовження крайнього терміну вакцинації, оскільки вони були введені для безпеки та вигоди жителів будинків престарілих.

"Якщо ви хочете доглядати за ними, якщо ви хочете готувати для них, якщо ви хочете їх нагодувати, якщо ви хочете укласти їх спати, тоді вам слід пройти вакцинацію. Якщо ви не збираєтеся вакцинуватися, то чому ви працюєте у сфері опіки?",- сказав Джавід.