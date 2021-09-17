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Вакцину від коронавірусу AstraZeneca почали виробляти в Росії

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Москва, П'ятниця 17 вересня 2021 15:39
Вакцину від коронавірусу AstraZeneca почали виробляти в Росії Фото: вакцина AstraZeneca вже виробляється в Росії (Russell Cheyne-WPA Pool/Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

У Російській Федерації почалося виробництво вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Її виробляють на потужностях фармацевтичної компанії "Р-Фарм".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"У Росії вже виробляються іноземні вакцини. На "Р-Фарм" (вакцина виробництва, - ред.) AstraZeneca виробляється цілком собі під експортні контракти", - заявив перший заступник міністра промисловості і торгівлі Росії Василь Осьмаков.

Зазначимо, Україна отримувала вакцину AstraZeneca індійського і південнокорейського виробництва.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна веде переговори з виробництва мРНК-вакцин від коронавірусу. За його словами, українська сторона до кінця року буде розуміти, як налагодити виробництво.

Водночас українське фармацевтичне підприємство "Лекхім" має намір запустити виробництво вакцини CoronaVac у Харкові в 2022 році.

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