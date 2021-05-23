Вакцини від COVID - 19 ефективні проти індійського штаму, - вчені

Подвійна доза вакцини від COVID - 19 майже така ж ефективна проти швидкозростаючого варіанту коронавірусу, який вперше був виявлений в Індії, як і проти домінуючого штаму у Великій Британії. Але необхідні дві дози.

Дослідження Public Health England показало, що вакцина Pfizer-BioNTech була ефективна на 88% проти симптоматичного захворювання, викликаного варіантом B.1.617.2, через два тижні після другої дози. Це трохи нижче в порівнянні з 93%-ю ефективністю проти штаму B.1.1.7 Kent, який є домінуючим варіантом COVID у Великій Британії.

Дві дози вакцини AstraZeneca були ефективні на 60% порівняно з ефективністю 66% проти варіанту Kent.

За даними PHE, перша доза обох вакцин була на 33% ефективна проти вірусу B. 1. 617.2, що нижче, ніж його 50%-я ефективність проти B.1.1.7.

Міністр охорони Здоров'я Великобританії Метт Хенкок сказав, що це показало, що отримання обох доз вакцини є "абсолютно життєво важливим".

"Я все більше впевнений, що ми йдемо по дорожній карті, тому що ці дані показують, що вакцина після двох доз працює так само ефективно (проти індійського варіанту)", - сказав Хенкок.

Згідно з планами уряду, зняття обмежень щодо коронавірусу має відбутися з 21 червня.

Британія вже відмовилася від найшвидшої програми вакцинації в Європі, але зіткнулася з новою проблемою, пов'язаною з поширенням варіанту, вперше виявленого в Індії.

Дані, опубліковані в суботу, показали, що число нових випадків COVID, е у Великій Британії за тиждень зросла на 10,5%, хоча це залишається лише невеликою часткою в порівнянні з Рівнями, що спостерігалися раніше в цьому році

Занепокоєння з приводу зростання кількості випадків у Великій Британії варіанту, вперше виявленого в Індії, спонукала Німеччину заявити в п'ятницю, що будь-кого, хто в'їжджає в країну зі Сполученого Королівства, після прибуття доведеться помістити в карантин на два тижні.