Вакцини Pfizer і AstraZeneca високоефективні для людей похилого віку, - вчені

Вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech та Oxford-AstraZeneca є високоефективними у запобіганні госпіталізації людей старше 80 років. Для досягнення результату достатньо одного уколу.
Про це повідомили вчені з Бристоля (Англія) з посиланням на своє дослідження, передає Sky News.
Дослідники з Брістоля виявили, що через 14 днів після введення однієї дози вакцини Pfizer вона на 79,3% була ефективною у запобіганні розвитку симптомів у людей із цієї вікової групи.
Укол COVID-вакцини AstraZeneca показав ефективність 80,4%.
Дослідження співпадає зі звітами органів охорони здоров’я Шотландії та Англії, опублікованими у лютому та в понеділок відповідно.
Адам Фінн, професор педіатрії в Університеті Брістоля, сказав, що його команда застосувала інший підхід, беручи до уваги меншу географічну територію та розглядаючи пацієнтів набагато детальніше.
Дослідники розглянули 446 вакцинованих пацієнтів старше 80 років, які потрапили у дві лікарні Брістоля в січні із захворюваннями нижніх дихальних шляхів.
Вони вивчали кожного пацієнта з моменту появи симптомів, а не лише з моменту надходження їх до лікарні, і замість того, щоб покладатися на великі бази даних, вони ретельно вивчали всі аспекти історії хвороби кожного пацієнта.
"Ми виявляємо подібні результати, але використовуємо принципово різні підходи, тому це забезпечує впевненість у результатах загалом. Їхні (урядові - ред.) результати підтверджують наші, а наші підтверджують їхні. Є все більш суттєві докази того, що одна доза будь-якої вакцини має високий захист від госпіталізації та серйозних захворювань", - сказав Фінн.
Дослідження англійського відомства з охорони здоров'я, опубліковане в понеділок, показало, що одна доза будь-якої вакцини приблизно на 80% ефективно запобігає госпіталізації людей у віці старше 70 років - через три-чотири тижні після однієї дози. Дослідники в Шотландії виявили, що через чотири тижні після першої дози будь-якої вакцини вони на 81% ефективніше запобігали госпіталізації людей старше 80-х років.
Нагадаємо, Міжнародний альянс GAVI назвав розмір першої партії вакцини від коронавірусу для України за механізмом COVAX. В рамках першої партії в Україну надійде понад 1,8 мільйона доз вакцин компаній Pfizer та AstraZeneca.