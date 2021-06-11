Вакцини Pfizer і Moderna викликають проблеми з серцем у чоловіків, - звіт CDC

Вакцина Pfizer і Moderna викликають запалення серця у молодих чоловіків. Про це свідчать дані моніторингу безпеки вакцин, проведеного Центрами США з контролю і профілактики захворювань (CDC).

У звіті йдеться про те, що після другої дози вакцини Pfizer і Moderna молоді чоловіки відчували запалення серця. При цьому кількість таких людей виявилося більше, ніж очікувалося.

Розслідування безпеки вакцин почалося після того, як Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило про зв'язок з цим захворюванням у молодих чоловіків після вакцини Pfizer.

За даними CDC, деяким пацієнтам потрібна була госпіталізація через проблеми з серцем, але більшість з них повністю позбулися симптомів.

Проблеми з серцем після вакцин виникають у людей у віці від 12 до 24 років. Б ільшість випадків відбулося протягом тижня після вакцинації.

"У осіб віком від 16 до 24 років після введення другої дози вакцини було зареєстровано 283 випадки запалення серця. Це можна порівняти з очікуваннями від 10 до 102 випадків для цього вікового діапазону на основі фонової захворюваності населення США", - йдеться в повідомленні CDC.

Ще одна система моніторингу безпеки вакцини (VSD) показала збільшення частоти серцевих запалень у людей від 16 до 39 років після їх другого щеплення порівняно з частотою, що спостерігається після першої дози.

У Pfizer заявили, що підтримують оцінку CDC щодо випадків запалення серця.

"Кількість повідомлень невелика, враховуючи кількість введених доз", - додали в Pfizer.

У США близько 130 мільйонів людей отримали обидві дози однієї з мРНК-вакцин.

"Важливо розуміти, що ретельна оцінка звітів триває, і не було зроблено висновку про те, що мРНК вакцини COVID-19 викликають міокардит або перикардит", - йдеться в заяві компанії.

У компанії Moderna повідомили, що також не встановили причинно-наслідковий зв'язок з цим захворюванням і вакциною. Там кажуть, що активно працює з органами охорони здоров'я та регулюючими органами для подальшої оцінки цієї проблеми.