ЄС відмовився від закупівлі 100 млн доз вакцини Johnson & Johnson, - Reuters

Європейський союз відмовився від закупівлі 100 млн доз вакцини Johnson & Johnson від коронавірусу. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що ЄС закупив вже достатньо вакцини на це літо, а також через зрив поставок.

Про це пише Reuters з посиланням на неназваних європейських чиновників, які обізнані з положеннями контракту.

Повідомляється, що в кінці березня ЄС не став підтверджувати замовлення на 100 млн додаткових доз. Згідно з контрактом, Брюссель замовив 200 млн доз і мав можливість докупити ще 200 млн двома окремими траншами.

При цьому крайній термін для другого варіанту на решту 100 млн доз закінчується в кінці червня. Але поки не прийнято рішення, чи використовувати його. В рамках початкового замовлення J&J зобов'язався доставити 55 млн доз до кінця червня, але поки відвантажив тільки близько 12 млн.

За внутрішніми оцінками, ЄС вже отримав достатньо вакцин від інших постачальників для імунізації дорослого населення влітку, а також має великий контракт з Pfizer/BioNTech на наступні роки.

Тим не менш, все ще розглядається можлива закупа додаткових доз J&J, в основному з метою передати їх біднішим країнам.