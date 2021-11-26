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Варіант "інтересу" або "занепокоєння": ВООЗ сьогодні прийме рішення про новий штам COVID

Автор: Анастасія Рокитна

Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці і Ботсвані. Експерти вирішать, чи є цей штам "варіантом інтересу "або "варіантом занепокоєння".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

Поки не вводять заборони на поїздки для людей, що прибувають з південноафриканського регіону, де цей варіант набув поширення.

Раніше ВООЗ позначила "варіантом, що викликає занепокоєння" штами Alpha, Beta, Gamma і Delta. Наразі є два "цікавих варіанти" - Lambda і Mu. Варіант B. 1.1.159 може стати Nu.

"Варіант інтересу"- з передбаченими або відомими генетичними змінами, які впливають на характеристики вірусу, такі як трансмісивність, тяжкість захворювання. Цей варіант викликає значну передачу вірусу в спільноті або множинні кластери Covid-19 у багатьох країнах.

"Варіант занепокоєння"- пов'язаний з однією або кількома з наступних змін, що мають ступінь значущості для глобальної охорони здоров'я:

  • підвищення трансмісивності або згубна зміна епідеміології COVID-19
  • або підвищення вірулентності або зміна клінічних проявів хвороби;
  • або зниження ефективності заходів громадської охорони здоров'я та соціальних заходів або доступних діагностичних засобів, вакцин, терапевтичних засобів.
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ВООЗ