У Вашингтоні зобов'язали всіх співробітників шкіл та вишів вакцинуватися від COVID-19

У штаті Вашингтон в США зобов'язали всіх співробітників шкіл, коледжів і університетів пройти обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Про це оголосив губернатор штату Джей Інслі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Правило про обов'язкову вакцинацію торкнулося всіх вчителів, співробітників державних і приватних шкіл, а також всіх співробітників коледжів та університетів штату.
При цьому губернатор Інслі оголосив, що обов'язкову повну вакцинацію необхідно пройти до 18 жовтня. В іншому випадку всі ці люди залишаться без роботи.
Крім того, в офісі губернатора заявили, що посилили правила по боротьбі з коронавірусом. Тепер всі жителі штату зобов'язані носити захисні маски. Це стосується як тих, хто пройшов вакцинацію, так і нещеплених.
Нагадаємо, що у США схвалили вакцинацію третьою дозою вакцини від коронавірусу. Прищеплювати людей почнуть з вересня.
Також повідомлялося, що в Сан-Франциско почали вимагати докази вакцинації від коронавірусу у ресторанах та спортзалах.