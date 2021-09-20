RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ватикан обмежив вхід для відвідувачів: кого будуть пускати

Автор: Сергій Пишкін

Ватикан посилює правила в'їзду. До резиденції Папи Римського впускатимуть лише з документом про вакцинацію, або ж негативним тестом на коронавірус.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання The Vatican News.

Відповідно до розпорядження президента Папської Комісії, починаючи з 1 жовтня на територію Ватикану допускатимуться туристи, які мають при собі цифровий COVID-сертифікат, або ж негативний результат тесту на виявлення хвороби.

Також є і винятки. Вони стосуються тих осіб, які беруть участь у літургійних богослужіннях. В цьому випадку їм необхідно дотримуватися санітарних приписів щодо дистанціонування та використання засобів індивідуального захисту. Служба з питань здоров’я та безпеки спостерігатимуть за дотримуванням встановлених правил.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВатиканКоронавірусПандемія коронавірусу