Є важливий аспект. У МОЗ назвали умову припинення самоізоляції при COVID

"За чинними протоколами, якщо з 10 дня після появи симптомів протягом трьох днів вони відсутні, то самоізоляцію можна завершувати", - сказав Кузін.

Він зазначив, навіть якщо пацієнт не має симптомів хвороби, а результат тестування виявився позитивним, то самоізоляцію варто завершувати із дотриманням тієї ж норми.

"Якщо від 10-го дня протягом трьох днів відсутні симптоми. Проте, якщо людина вирішила раніше зробити ПЛР-тест і він виявився негативним, то це також вважається підставою для припинення самоізоляції", - зауважив Кузін.

При цьому головний санлікар додав, що таке тестування не можна робити раніше ніж через 10 днів після першого тесту.