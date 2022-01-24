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На додачу до тисячі. Українцям виплатять гроші за бустерну дозу

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський анонсував розширення програми "єПідтримка". Українці, які зроблять бустерне щеплення від коронавірусу, отримають додаткову виплату до "ковідної" тисячі гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

За словами глави держави, українці після бустерного щеплення зможуть отримати ще 500 гривень на картку "єПідтримка". Таким чином українська влада хоче стимулювати вакцинованих українців робити третє щеплення, щоб підсилити імунітет.

"Імунітет зростає після кожної дози вакцини. Стратегія бустеризації стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн", - наголосив Зеленський.

Новина доповнюється...

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Володимир Зеленськийвакцинация от коронавируса