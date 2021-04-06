У Великобританії можуть заборонити вакцину AstraZeneca для молодих

У Великобританії заговорили про обмеження використання вакцини AstraZeneca для молодих людей. Такий варіант розвитку подій розглядає Британський регулятор охорони здоров'я.

Така заборона можлива через рідкісні випадки тромбозу у людей. Тому зараз вирішують питання про те, аби не вакцинувати вакциною Oxford-AstraZeneca людей до 30 років.

"З'являється все більше аргументів на користь того, аби пропонувати молодим людям - принаймні молодше 30 років - іншу вакцину", - йдеться в повідомленні.