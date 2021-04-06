У Великобританії можуть заборонити вакцину AstraZeneca для молодих
У Великобританії заговорили про обмеження використання вакцини AstraZeneca для молодих людей. Такий варіант розвитку подій розглядає Британський регулятор охорони здоров'я.
Про це повідомляє Reuters.
Така заборона можлива через рідкісні випадки тромбозу у людей. Тому зараз вирішують питання про те, аби не вакцинувати вакциною Oxford-AstraZeneca людей до 30 років.
"З'являється все більше аргументів на користь того, аби пропонувати молодим людям - принаймні молодше 30 років - іншу вакцину", - йдеться в повідомленні.
Правда, уточнюється, що остаточно таке рішення ще не було прийнято. Раніше у Великобританії заявляли, що переваги вакцини в запобіганні COVID-19 набагато переважують будь-який можливий ризик утворення тромбів.
Нагадаємо, в Україну приїде корейська вакцина AstraZeneca. Це відбудеться орієнтовно до кінця квітня. Її будуть колоти після індійської вакцини.
Раніше повідомлялося, що у США припиняють виробництво вакцини AstraZeneca на одному з заводів. Це підприємство повністю перейде під контроль Johnson&Johnson.