ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Великобританії можуть заборонити вакцину AstraZeneca для молодих

Новость на русском → Великобританія, Вівторок 06 квітня 2021 03:36
У Великобританії можуть заборонити вакцину AstraZeneca для молодих Фото: вакцина AstraZeneca (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

У Великобританії заговорили про обмеження використання вакцини AstraZeneca для молодих людей. Такий варіант розвитку подій розглядає Британський регулятор охорони здоров'я.

Про це повідомляє Reuters.

Така заборона можлива через рідкісні випадки тромбозу у людей. Тому зараз вирішують питання про те, аби не вакцинувати вакциною Oxford-AstraZeneca людей до 30 років.

"З'являється все більше аргументів на користь того, аби пропонувати молодим людям - принаймні молодше 30 років - іншу вакцину", - йдеться в повідомленні.

Правда, уточнюється, що остаточно таке рішення ще не було прийнято. Раніше у Великобританії заявляли, що переваги вакцини в запобіганні COVID-19 набагато переважують будь-який можливий ризик утворення тромбів.

Нагадаємо, в Україну приїде корейська вакцина AstraZeneca. Це відбудеться орієнтовно до кінця квітня. Її будуть колоти після індійської вакцини.

Раніше повідомлялося, що у США припиняють виробництво вакцини AstraZeneca на одному з заводів. Це підприємство повністю перейде під контроль Johnson&Johnson.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Вакцина від коронавірусу
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19