У Великобританії хворих COVID-19 протестують на антитіла

У Великобританії людей, хворих коронавірусом , будуть тестувати на антитіла безкоштовно. Відповідну програму запустив уряд країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Нова урядова програма призначена для збору даних про захист антитіл для людей після зараження різними варіантами коронавірусу. Вона набуде чинності з вівторка, 24 серпня.

Це означає, що будь-яка людина у віці від 18 років і старше, що проживає в Англії, Уельсі, Північній Ірландії та Шотландії зможе взяти участь в програмі при проходженні тесту ПЛР.

Якщо в учасника виявиться позитивний результат на COVID-19, йому будуть відправлені два домашніх тесту на антитіла. За допомогою тесту потрібно буде взяти аналіз крові з пальця і відправити його назад в лабораторію.

Перший з цих тестів слід здати якомога швидше після отримання пацієнтом позитивного результату, а другий - через 28 днів.