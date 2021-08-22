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У Великобританії хворих COVID-19 протестують на антитіла

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Великобританія, Неділя 22 серпня 2021 06:04
У Великобританії хворих COVID-19 протестують на антитіла Фото: у Великобританії хворих COVID-19 протестують на антитіла (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Великобританії людей, хворих коронавірусом, будуть тестувати на антитіла безкоштовно. Відповідну програму запустив уряд країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Нова урядова програма призначена для збору даних про захист антитіл для людей після зараження різними варіантами коронавірусу. Вона набуде чинності з вівторка, 24 серпня.

Це означає, що будь-яка людина у віці від 18 років і старше, що проживає в Англії, Уельсі, Північній Ірландії та Шотландії зможе взяти участь в програмі при проходженні тесту ПЛР.

Якщо в учасника виявиться позитивний результат на COVID-19, йому будуть відправлені два домашніх тесту на антитіла. За допомогою тесту потрібно буде взяти аналіз крові з пальця і відправити його назад в лабораторію.

Перший з цих тестів слід здати якомога швидше після отримання пацієнтом позитивного результату, а другий - через 28 днів.

Також відомо, що за даними британського Агентства з безпеки здоров'я (UKHSA), яке здійснює цю програму, в програмі буде задіяно до 8000 осіб.

Нагадаємо, що у Великобританії вакцинували від коронавірусу вже 75% дорослих.

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