RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Великобританії хворих COVID-19 протестують на антитіла

Автор: Наталья Скороход

У Великобританії людей, хворих коронавірусом, будуть тестувати на антитіла безкоштовно. Відповідну програму запустив уряд країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Нагадаємо, що у Великобританії вакцинували від коронавірусу вже 75% дорослих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус