Великобританія бореться з COVID-19: вакцинувати людей почали на стадіонах

По всьому Лондону стадіони та футбольні поля перетворили в центри вакцинації від коронавірусу, щоб вакцинувати якомога більше людей.

У п'ятницю уряд Великобританії дозволив вакцинуватися від COVID-19 молоді. Тепер отримати вакцину в країні можуть люди від 18 до 20 років.

На Олімпійському стадіоні в східній частині Лондона за день зробили 15 000 щеплень. У чергу навколо будівлі вишикувалися сотні людей, щоб отримати своє перше щеплення. Організатори назвали цей захід справжніми "Олімпійськими іграми" через популярність, оскільки дуже багато молодих людей прагнуть якомога швидше отримати вакцину.

"Один підліток, 18-річний Метью, сказав мені, що його мама розбудила його рано, щоб повідомити йому цю новину, і змусила його піти і записатися на прийом", - розповіла виданню організатор вакцинації на Олімпійському стадіоні.