В Угорщині скасовують обов'язковість носіння масок в громадських місцях
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в ці вихідні Угорщина скасує більшість обмежень щодо COVID-19, у тому числі нічний комендантський час. Також скасовується обов'язковість носіння масок в громадських місцях.
Про це голова угорського уряду заявив 21 травня в ефірі державного радіо, передає Reuters.
Орбан сказав, що маски більше не потрібно носити публічно, а збори до 500 людей можна проводити просто неба. Відвідування заходів в закритих приміщеннях можна за наявності картки щеплень.
"Це означає, що ми перемогли третю хвилю пандемії", - сказав Орбан, додавши, що настав час сказати "до побачення маскам" в громадських місцях.
Угорщина - єдина країна ЄС, яка затвердила і використовувала російські та китайські вакцини у великій кількості до затвердження Європейським агентством з лікарських засобів.
Завдяки цьому країна досягла одного з найвищих показників вакцинації в ЄС. Наразі 50% населення отримали принаймні один укол.
В Угорщині вже працюють готелі, ресторани, спа-центри, театри, кінотеатри, спортзали та спортивні майданчики.
Нагадаємо, 1 травня Угорщина послабила карантинні обмеження для людей з імунітетом до коронавірусу. Ті, хто перехворів на COVID-19 або отримав хоча б одне щеплення вакциною від коронавірусу, отримали можливість ходити в закриті заклади громадського харчування, готелі, театри, кінотеатри, спа, тренажерні зали, бібліотеки, музеї та інші місця для відпочинку.