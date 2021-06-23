Угорщина безкоштовно вакцинуватиме українців: хто потрапив до списку

Таке рішення влада прийняла для того аби "захистити угорське населення та угорців за кордоном, та розширити сферу захисту для тих, хто мешкає безпосередньо вздовж кордонів Угорщини".

Зазначається, що постанова уряду, яка буде регулювати деталі вакцинації, буде опублікована в понеділок, 28 червня.

Відомо, що і угорці, і громадяни інших держав, які проживають в адміністративних одиницях, прилеглих до угорського кордону, і яким вже виповнилося 18 років, зможуть зробити щеплення у призначених пунктах вакцинації вже з липня.

За інформацією відомства, реєстрація відбуватиметься у пунктах вакцинації.

Уточнюється, що вакцини обирати не можна, громадяни матимуть право на щеплення лише тим препаратом, який буде запропонований.