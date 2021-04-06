Угорщина пом'якшує карантин після того, як в країні вакциновано чверть населення

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у вівторок, що підприємства і служби країни знову відкриються після локдауна. Причиною цього рішення стало те, що в країні вакциновано від коронавіруса більше чверті з 10 мільйонів населення.

Наголошується, що 2,5 млн осіб отримали, як мінімум, першу дозу вакцини.

"Протягом року ми жили серед обмежень, комендантської години і особистих втрат. За останній місяць ми збільшили вакцинацію в 2,5 рази, тому з завтрашнього дня магазини можуть знову відкритися, а послуги - відновити роботу", - сказав Орбан.

У той же час, школи відкриються 17 квітня. Закритими поки залишаться готелі. Ресторани, згідно з новими правилами, можуть працювати тільки на винос або доставку.

Лікарі попередили, що поспішне зняття карантинних заходів буде передчасним. Уряд попереджають, що колективного імунітету в країні досягнуто після вакцинації 6-7 млн населення.