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Угорщина встановила рекорд за кількістю нових випадків COVID за добу

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Угорщина, Середа 24 листопада 2021 10:33
Угорщина встановила рекорд за кількістю нових випадків COVID за добу Фото: Угорщина оновила антирекорд по COVID (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

За добу 23 листопада в Угорщині зафіксували 12 637 випадків коронавірусної інфекції. Такий показник є новим рекордом з початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Середній показник захворюваності COVID по країні за тиждень становить 9 435 осіб. Це більше, ніж тиждень тому - 7 369 випадків.

Всього за час пандемії в Угорщині коронавірусом заразилися 1 044 852 людини. За два роки зареєстрували 33 519 смертельних випадків.

Рівень вакцинації в країні нижчий за середній по Європі. При цьому 60% населення вже отримали одну дозу.

Нагадаємо, ВООЗ попереджає, що до березня 2022 року кількість загиблих від коронавірусу в Європі, ймовірно, перевищить 2 мільйони людей. Такий прогноз подали після аналізу нинішньої ситуації з поширенням вірусу.

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