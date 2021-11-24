Угорщина встановила рекорд за кількістю нових випадків COVID за добу
За добу 23 листопада в Угорщині зафіксували 12 637 випадків коронавірусної інфекції. Такий показник є новим рекордом з початку пандемії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Середній показник захворюваності COVID по країні за тиждень становить 9 435 осіб. Це більше, ніж тиждень тому - 7 369 випадків.
Всього за час пандемії в Угорщині коронавірусом заразилися 1 044 852 людини. За два роки зареєстрували 33 519 смертельних випадків.
Рівень вакцинації в країні нижчий за середній по Європі. При цьому 60% населення вже отримали одну дозу.
Нагадаємо, ВООЗ попереджає, що до березня 2022 року кількість загиблих від коронавірусу в Європі, ймовірно, перевищить 2 мільйони людей. Такий прогноз подали після аналізу нинішньої ситуації з поширенням вірусу.