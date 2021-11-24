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Венгрия установила рекорд по количеству новых случаев COVID за сутки

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Венгрия, Среда 24 ноября 2021 10:33
Венгрия установила рекорд по количеству новых случаев COVID за сутки Фото: Венгрия обновила антирекорд по COVID (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

За сутки 23 ноября в Венгрии зафиксировали 12 637 случаев коронавирусной инфекции. Такой показатель является новым рекордом с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Средний показатель заболеваемости COVID по стране за неделю составляет 9 435 человек. Это больше, чем неделю назад - 7 369 случаев.

Всего за время пандемии в Венгрии коронавирусом заразились 1 044 852 человека. За два года зарегистрировали 33 519 смертельных случаев.

Уровень вакцинации в стране ниже среднего по Европе. При этом 60% населения уже получили одну дозу.

Напомним, ВОЗ предупреждает, что к марту 2022 года число погибших от коронавируса в Европе, вероятно, превысит 2 миллиона человек. Такой прогноз представили после анализа нынешней ситуации с распространением вируса.

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