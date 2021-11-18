ru ua
Чт, 18 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Угорщина запровадить обов'язкову ревакцинацію для медпрацівників

Новость на русском →
Угорщина, Четвер 18 листопада 2021 18:20
Угорщина запровадить обов'язкову ревакцинацію для медпрацівників Фото: Угорщина зробить ревакцинацію обов'язковою для медиків (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Угорщина введе бустерну дозу вакцини проти коронавірусу як обов'язкову для медичних працівників. Також з 20 листопада почне діяти правило обов'язкового носіння маски в більшості закритих приміщень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами уряду, тільки вакцини можуть забезпечити захист від коронавірусу, оскільки кількість випадків захворювання зростає. Також влада радить зробити ревакцинацію. Третю дозу вакцини можна зробити через чотири місяці після другої дози.

Так, станом на 18 листопада в Угорщині зареєстрували 10 767 нових випадків зараження COVID-19. Також за останню добу від коронавірусу померла 131 людина.

Такі показники є найвищими з кінця березня. Щоденна кількість нових інфекцій наближається до піку в 11 265 випадків, досягнутому під час третьої хвилі пандемії.

В Угорщині практично не було обмежень, а рівень вакцинації нижчий за середній у Європейському Союзі. Тому влада запровадила суворіші обмеження: заборона масових заходів, а вхід до ресторанів, театрів та кінотеатрів має здійснюватися за наявності сертифікату вакцинації від COVID.

Нагадаємо, у США вже цього тижня можуть дозволити бустерні дози вакцин від коронавірусу для всіх дорослих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус