У США можуть дозволити бустерні дози для всіх дорослих на цьому тижні, - ЗМІ

У США вже на цьому тижні можуть дозволити бустерні дози вакцин від коронавірусу для всіх дорослих. Відповідне рішення має прийняти Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів в США ( FDA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Джерела повідомили виданню, що FDA має намір дозволити бустери в четвер. Також відомо, що консультативний комітет CDC збереться в п'ятницю, щоб обговорити дані про ефективність і безпеку бустерної дози.

Якщо СDС і FDA дозволять введення бустерів, то вони будуть доступні для всіх дорослих через шість місяців після введення другої дози вакцини. Вакцинація бустерних доз буде проводитися вакциною Pfizer-BioNTech.