ru ua
Ср, 17 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У США можуть дозволити бустерні дози для всіх дорослих на цьому тижні, - ЗМІ

Новость на русском →
США, Середа 17 листопада 2021 07:46
У США можуть дозволити бустерні дози для всіх дорослих на цьому тижні, - ЗМІ Фото: бустерні дози вакцин можуть дозволити для всіх дорослих в США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У США вже на цьому тижні можуть дозволити бустерні дози вакцин від коронавірусу для всіх дорослих. Відповідне рішення має прийняти Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів в США ( FDA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Джерела повідомили виданню, що FDA має намір дозволити бустери в четвер. Також відомо, що консультативний комітет CDC збереться в п'ятницю, щоб обговорити дані про ефективність і безпеку бустерної дози.

Якщо СDС і FDA дозволять введення бустерів, то вони будуть доступні для всіх дорослих через шість місяців після введення другої дози вакцини. Вакцинація бустерних доз буде проводитися вакциною Pfizer-BioNTech.

"Згідно з цим сценарієм, будь-який дорослий, який отримав другу дозу вакцини не менше шести місяців тому, буде офіційно мати право на ревакцинацію вже в ці вихідні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вакцинацію бустерами дозволили для молоді на Кіпрі. Вакцини будуть доступні з 18 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус