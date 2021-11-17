У США можуть дозволити бустерні дози для всіх дорослих на цьому тижні, - ЗМІ
У США вже на цьому тижні можуть дозволити бустерні дози вакцин від коронавірусу для всіх дорослих. Відповідне рішення має прийняти Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів в США ( FDA).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .
Джерела повідомили виданню, що FDA має намір дозволити бустери в четвер. Також відомо, що консультативний комітет CDC збереться в п'ятницю, щоб обговорити дані про ефективність і безпеку бустерної дози.
Якщо СDС і FDA дозволять введення бустерів, то вони будуть доступні для всіх дорослих через шість місяців після введення другої дози вакцини. Вакцинація бустерних доз буде проводитися вакциною Pfizer-BioNTech.
"Згідно з цим сценарієм, будь-який дорослий, який отримав другу дозу вакцини не менше шести місяців тому, буде офіційно мати право на ревакцинацію вже в ці вихідні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вакцинацію бустерами дозволили для молоді на Кіпрі. Вакцини будуть доступні з 18 років.