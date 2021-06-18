Вхід за пропуском і операції тільки для щеплених: РФ посилює карантин через штам " Дельта"

Москва

За словами мера Москви Сергія Собяніна, ситуація з коронавірусом в місті погіршується. Він зазначив, що дана ситуація досить несподіваною, оскільки влада очікувала зниження кількості заражень коронавірусом.

Сьогодні в Москві продовжили карантин до 29 червня. При цьому влада зобов'язала почати обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників сфери послуг до 15 серпня.

Департамент охорони Здоров'я Москви повідомив, що тепер в лікарнях російської столиці будуть надавати планову допомогу тільки вакцинованим від коронавірусу пацієнтам. Винятки ввели для людей з онкологією і захворюваннями крові.

Крім того, з 19 червня в Москві частина ресторанів почне приймати тільки вакцинованих відвідувачів. Для відвідування таких закладів потрібно підтверджує вакцинацію QR-код, який можна завантажити з сайту держпослуг.

Також мирові судді Москви призупинили особистий прийом громадян без сертифіката про вакцинацію від коронавірусу або довідки про наявність антитіл.

Ленінградська область

В області зобов'язали до вересня вакцинувати 80% державних, муніципальних службовців і працівників культури. Крім них, також будуть в обов'язковому порядку прищеплювати працівників у сфері освіти, охорони здоров'я, ЖКГ, енергетики, торгівлі та транспорту.

Обов'язкову вакцинацію деяких категорій громадян також ввели в Підмосков'ї, Кемеровській області і на Сахаліні.

Башкирія

У Башкирії з 22 червня закладам громадського харчування, нічним клубам, спортзалам, салонам краси, міжміським пасажирським автоперевізникам і ряду інших підприємств заборонили надавати послуги і продавати товари не вакцинованим або людям без негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Крім того, без довідок про вакцинацію або ПЛР-тестів буде закритий вхід в студентські гуртожитки Башкирії.