Вхід за пропуском і операції тільки для щеплених: РФ посилює карантин через штам " Дельта"

У Російській Федерації почали посилювати карантинні обмеження. Зокрема, через широке поширення "Дельта" штаму коронавірусу.
Про це повідомляє " Ведомости".
За словами мера Москви Сергія Собяніна, ситуація з коронавірусом в місті погіршується. Він зазначив, що дана ситуація досить несподіваною, оскільки влада очікувала зниження кількості заражень коронавірусом.
Сьогодні в Москві продовжили карантин до 29 червня. При цьому влада зобов'язала почати обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників сфери послуг до 15 серпня.
Департамент охорони Здоров'я Москви повідомив, що тепер в лікарнях російської столиці будуть надавати планову допомогу тільки вакцинованим від коронавірусу пацієнтам. Винятки ввели для людей з онкологією і захворюваннями крові.
Крім того, з 19 червня в Москві частина ресторанів почне приймати тільки вакцинованих відвідувачів. Для відвідування таких закладів потрібно підтверджує вакцинацію QR-код, який можна завантажити з сайту держпослуг.
Також мирові судді Москви призупинили особистий прийом громадян без сертифіката про вакцинацію від коронавірусу або довідки про наявність антитіл.
В області зобов'язали до вересня вакцинувати 80% державних, муніципальних службовців і працівників культури. Крім них, також будуть в обов'язковому порядку прищеплювати працівників у сфері освіти, охорони здоров'я, ЖКГ, енергетики, торгівлі та транспорту.
Обов'язкову вакцинацію деяких категорій громадян також ввели в Підмосков'ї, Кемеровській області і на Сахаліні.
У Башкирії з 22 червня закладам громадського харчування, нічним клубам, спортзалам, салонам краси, міжміським пасажирським автоперевізникам і ряду інших підприємств заборонили надавати послуги і продавати товари не вакцинованим або людям без негативного ПЛР-тесту на коронавірус.
Крім того, без довідок про вакцинацію або ПЛР-тестів буде закритий вхід в студентські гуртожитки Башкирії.
Зазначимо, що зараз у більшості країн починають послаблювати карантинні обмеження. Зокрема, відмовляються від вимоги носити маски на вулицях.
Додамо, що вчені Національної академії наук України заявили, що нова хвиля коронавірусу може початися зі Сходу України. Зокрема, через те, що в Росії почав поширюватися "Дельта" штам.