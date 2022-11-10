С начала года смертность от COVID-19 снизилась на 90%, - ВОЗ

Так, если в феврале еженедельное количество смертей превышало 75 тысяч, то за прошедшую неделю ВОЗ зафиксировала чуть более 9400 смертей во всем мире.

"Мы прошли долгий путь, и это определенно повод для оптимизма. Но мы продолжаем призывать все правительства, общины и людей оставаться бдительными", - сказал Гебреис.

При этом он отметил, что новые штампы болезни продолжают распространяться.

"Почти 10 тысяч смертей в неделю - это на 10 тысяч больше, чем у болезни, которую можно предотвратить и лечить", - подчеркнул Гебреис.

Отметим, что с 31 октября по 6 ноября количество новых зарегистрированных случаев коронавируса составило 2,1 миллиона, что на 15% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Число новых смертей за неделю уменьшилось на 10%.