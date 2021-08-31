Вірус в легенях: названа головна причина смерті від СOVID-19

За словами професора Університету Нью-Йорка Імрана Сулаймана, вчені провели детальне дослідження нижніх повітряних шляхів у людей з важкими формами СOVID-19.

"Спостереження показують, що головною причиною смертей від COVID-19 є нездатність імунітету впоратися з великою кількістю вірусних частинок в легенях", - зазначив він.

Зокрема, було проаналізовано розвиток вторинних інфекцій в легенях у 580 пацієнтів, яких госпіталізували в критичному стані. З'ясувалося, що у померлих концентрація SARS-CoV-2 в нижніх дихальних шляхах була в десять разів більше ніж у тих, хто вижив.

Також в дослідженні говориться, що в роботі імунітету у пацієнтів виникали невідомі збої, які заважали боротися з вірусом. Передбачається, що виявлення цієї проблеми дасть можливість створити препарати для підтримки імунітету в боротьбі проти COVID-19.