Влада Індії визнала факт скидання в річку Ганг тіл жертв COVID

Влада Індії визнала факт скидання в річку Ганг тіл жертв коронавірусу . Уряд пояснює таку тривожну практику бідністю та страхом людей перед хворобою у віддалених районах країни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист уряду одного з індійських штатів.

"Адміністрація має інформацію про те, що тіла тих, хто хворів на COVID-19 чи будь-яку іншу хворобу, викидають у річки, а не утилізують за належними ритуалами", - заявив високопосадовець Манодж Кумар Сінгх у листі від 14 травня керівникам районів.

Зазначається, що тіла були виявлені в священній для місцевих жителів річці Ганг та її притоках.

Штат Уттар-Прадеш, де проживає 240 мільйонів людей, сильно постраждав від другого сплеску в Індії COVID-19. Експерти у галузі охорони здоров’я кажуть, що зараз багато випадків не виявляються в селах штату, де проживає більшість його жителів.

"У багатьох місцях з річок тіла були вилучені", - повідомив Манодж Кумар Сінгх.

Він також зазначив, що тенденція може бути спричинена браком коштів у людей на придбання таких матеріалів, як, наприклад, дрова для кремації.

Він попросив чиновників сільського рівня запобігати скиданню трупів у воду і пообіцяв, що уряд штату заплатить бідним сім'ям загиблих 5000 рупій (68 доларів США) для кремації або поховання тіл. Держава також попросила поліцію патрулювати річки, щоб припинити цю практику.