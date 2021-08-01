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Влада Китаю протестує мільйони громадян через спалах COVID-19

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Неділя 01 серпня 2021 14:50
Влада Китаю протестує мільйони громадян через спалах COVID-19 Фото: у Китаї протестують мільйони жителів через спалах COVID - 19 (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Влада Китаю розгорнула масове тестування мільйонів людей в містах і ввела нові обмеження на поїздки. Причиною став найбільший спалах коронавірусу в країні за кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Китай у неділю, 1 серпня, повідомив про 75 нових випадків коронавірусу, у тому числі 53 місцевих передач. Кластер, пов'язаний з аеропортом Нанкіна, тепер поширився на більш ніж 20 міст і більше десятка провінцій.

З географічної точки зору спалах є найбільшим за кілька місяців після того, як в минулому році країна в значній мірі придушила пандемію в своїх кордонах.

Спалах виник після того, як в липні в аеропорту Нанкін у східній провінції Цзянсу з'явився швидко розповсюджуваний варіант Delta.

Влада провела три раунди тестування для 9,2 млн жителів міста і помістила сотні тисяч в карантин, щоб приборкати спалах в піковому туристичному сезоні.

Чиновники тепер намагаються відстежувати людей по всій країні, які нещодавно приїхали з Нанкіна або Чжанцзяцзе, туристичного міста в провінції Хунань, який заблокував всі 1,5 млн жителів і закрив всі туристичні пам'ятки.

За даними Національної комісії охорони здоров'я Пекіна (NHC), станом на п'ятницю по всій країні було введено понад 1,6 мільярда доз вакцини.

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