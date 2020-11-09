Влада Латвії вводить режим НС через коронавірус

Влада Латвії ввела в країні з 9 листопада режим надзвичайного стану. Такий крок уряду зроблено з метою уповільнити поширення коронавіруса.

Про це повідомляє агентство BNS.

Згідно з рішенням уряду та ради з кризового управління, з понеділка в республіці під забороною виявляються всі очні заходи з чисельністю учасників понад 10, за винятком похорону, мітингів і пікетів на свіжому повітрі.

Заборонені всі спортивні заходи з глядачами, час роботи всіх культурних заходів, виставок та богослужінь обмежена 22:00.

Режим ПП триватиме як мінімум до 6 грудня, але може бути продовжений, якщо ситуація з коронавірусом в країні не покращиться.

За порушення карантинних обмежень громадян будуть карати штрафом від 10 до 2 тисяч євро, а закладу - від 140 до 5 тисяч євро.

За останніми даними, коронавірусом в Латвії заразилися 7 476 осіб, загинули майже 100 пацієнтів з COVID-19.

Нагадаємо, нещодавно уряд Латвії вирішив штрафувати людей, які не носять маски в громадських місцях. Розмір штрафу буде коливатися від 10 до 50 євро.