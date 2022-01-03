Вплив штаму "Омікрон" на пандемію. Вчені дали оцінку

Новий штам "Омікрон" - це попередження про те, як надалі буде розвиватися пандемія коронавірусу. Стрімке поширення штаму "Омікрон" показує, що коронавірус з часом стане ендемічним, як грип.

Про це заявив експерт з інфекційних захворювань з Гарвардської школи громадської охорони Здоров'я Стівен Кісслер, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Associated Press .

У постпандемічний період коронавірус буде викликати застуду у одних і більш серйозні захворювання у інших людей, в залежності від загального стану здоров'я, вакцинації і перенесених раніше інфекцій, вважає він.

Мутації, за його словами, будуть продовжуватися, і в кінцевому підсумку час від часу може вимагатися бустерна вакцинація новими препаратами, адаптованими до інших варіантів коронавірусу.

При цьому імунна система людини буде краще розпізнавати і чинити опір коронавірусу, зазначив імунолог Алі Еллебеді з Вашингтонського університету, вказавши на здатність людського організму "запам'ятовувати" мікроби, яких він бачив раніше, створюючи при цьому багатошаровий захист.