Волинську область відправили в "червону" зону: коли посилять карантин

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила розширити "червону" зону карантину в Україні. З наступного тижня у "червоній" зоні опиниться Волинська область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Кабміну Олега Немчінова.
Локдаун у Волинській області, за словами міністра, почне діяти опівночі 8 листопада.
У "червоній" зоні карантину буде заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, фітнес-центрів, басейнів та спортзалів, а також проведення масових заходів.
Водночас в областях "червоної" зони забороняється очне навчання у закладах освіти, крім дитсадків та 1-4 класів.
Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу.
Станом на сьогодні червоний рівень небезпеки діє у Києві та 15 областях України, це:
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко називав три області, які найближчим часом опиняться у "червоній" зоні. Серед них була і Волинська область.