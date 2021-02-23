"Питання людяності": президент Німеччини закликав поділитися вакцинами із біднішими країнами

Виступаючи у понеділок, 22 лютого, під час спільної віртуальної пресконференції з генеральним директором Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Адханомом Гебреєсусом,

Штайнмаєр зазначив, що такий крок вигідний багатшим державам, оскільки це допоможе стримати поширення інфекції в світі.

"Це - непросто, але це питання людяності і питання наших власних стандартів, за якими ми хочемо, щоб нас вимірювали", - сказав Штайнмаєр.

Він додав, що у найближчі тижні й місяці спостерігатиметься, як і раніше, нестача вакцини.

"Чим швидше також і ми в Німеччині та в Європі будемо готові відмовитися від частини зарезервованих для нас вакцин, тим швидше ми зможемо стримати інфекцію у всьому світі", - переконаний німецький лідер.