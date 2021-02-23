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"Питання людяності": президент Німеччини закликав поділитися вакцинами із біднішими країнами

Автор: Инна Собора

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звернувся до багатих держав через пандемію коронавіруса. Він закликав поділитися частиною своїх доз вакцин від коронавірусу із біднішими країнами.

Про це пише DW.

Виступаючи у понеділок, 22 лютого, під час спільної віртуальної пресконференції з генеральним директором Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Адханомом Гебреєсусом,

Штайнмаєр зазначив, що такий крок вигідний багатшим державам, оскільки це допоможе стримати поширення інфекції в світі.

"Це - непросто, але це питання людяності і питання наших власних стандартів, за якими ми хочемо, щоб нас вимірювали", - сказав Штайнмаєр.

Він додав, що у найближчі тижні й місяці спостерігатиметься, як і раніше, нестача вакцини.

"Чим швидше також і ми в Німеччині та в Європі будемо готові відмовитися від частини зарезервованих для нас вакцин, тим швидше ми зможемо стримати інфекцію у всьому світі", - переконаний німецький лідер.

Раніше глава ВООЗ закликав країни не відкладати вакцинацію, щоб уникнути появи нових штамів.

Крім того, у ВООЗ вважають за необхідне проводити COVID-вакцинацію у всьому світі.

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Новини України ВакцинаШтайнмаєр
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